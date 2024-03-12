Мигрантам упростят процедуру подачи электронной заявки на получение госипотеки

Для мигрантов упростят процедуру подачи электронной заявки на получение государственной ипотеки на портале ГИК. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, в настоящее время уже начали принимать заявки от мигрантов, находящихся за рубежом.

«Оформление заявки привязано к кыргызстанским номерам телефонов, на которые приходит SMS-сообщение. Для упрощения процедуры ведется работа по внедрению виртуальной сим-карты», — пояснили в ГИК.

Отметим, что мигрантам доступен механизм «Долевое строительство». Они должны внести 50-процентный первоначальный взнос, а оставшуюся часть — в течение 15 лет под 8 процентов годовых.

По информации ГИК, на сегодня одобрено 29 тысяч заявок на получение госипотеки, из них в очередь встали 18,9 тысячи семей. Всего обеспечено жильем 9 тысяч 420 семей.

С 2021 года Государственной ипотечной компании из бюджета выделено 10,7 миллиарда сомов.