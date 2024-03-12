17:10
USD 89.43
EUR 97.88
RUB 0.98
Общество

Мигрантам упростят процедуру подачи электронной заявки на получение госипотеки

Для мигрантов упростят процедуру подачи электронной заявки на получение государственной ипотеки на портале ГИК. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, в настоящее время уже начали принимать заявки от мигрантов, находящихся за рубежом.

«Оформление заявки привязано к кыргызстанским номерам телефонов, на которые приходит SMS-сообщение. Для упрощения процедуры ведется работа по внедрению виртуальной сим-карты», — пояснили в ГИК.

Отметим, что мигрантам доступен механизм «Долевое строительство». Они должны внести 50-процентный первоначальный взнос, а оставшуюся часть — в течение 15 лет под 8 процентов годовых.

По информации ГИК, на сегодня одобрено 29 тысяч заявок на получение госипотеки, из них в очередь встали 18,9 тысячи семей. Всего обеспечено жильем 9 тысяч 420 семей.

С 2021 года Государственной ипотечной компании из бюджета выделено 10,7 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288791/
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Уставной капитал ГИК увеличили, продав квартиры Райымбека Матраимова
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
В Кыргызстане за счет ГИК будут развивать долевое строительство
Цифра дня. 1 тысячу 366 ипотечных кредитов получили кыргызстанцы в 2023 году
В России нелегальным мигрантам могут запретить переводить деньги и водить машины
Как сортировать мусор и чем знаменит Кыргызстан. Бишкекчанка о жизни в Швейцарии
Более 4,5 тысячи кыргызстанцев взяли пенсионные накопления для покупки жилья
Депутат предлагает возобновить выдачу госипотеки жителям Бишкека и Оша
В Джалал-Абаде началось строительство ипотечных домов
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Бизнес
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
12 марта, вторник
17:03
Турция готова помочь Кыргызстану в создании центра по трансплантации печени Турция готова помочь Кыргызстану в создании центра по т...
16:39
Кемпир-абадское дело. Глава Верховного суда объяснил затягивание процесса
16:22
Изнасилование 11-летнего мальчика. К обвиняемому могут применить пробацию
16:16
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер
15:51
Опять с матрешкой в руках. Через 18 лет Омурбек Текебаев вернулся в Варшаву