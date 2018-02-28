Национальному банку останется только десять процентов прибыли

Депутаты внесли поправки в Закон о Национальном банке, банках и банковской деятельности. Теперь Нацбанку останется только десять процентов от прибыли. Решение принято сегодня на заседании.

Согласно поправкам, в бюджет теперь будут перечислять не 70, а 90 процентов заработков НБ КР. Такие изменения предложило Министерство финансов для увеличения доходной части бюджета.

Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов при рассмотрении документа неоднократно отмечал, что регулятор не возражает против поправок. Ведь получение прибыли не цель Нацбанка.

За поправки в закон проголосовали 93 депутата, против — 11. Законопроект отправлен на подпись президенту.