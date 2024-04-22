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Экономика

Кыргызстан подписал соглашения с международными партнерами на $42,64 миллиона

Фото Минфина. Министр финансов Алмаз Бакетаев в Вашингтоне

Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев в рамках рабочего визита в Вашингтон (США) на ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда встретился с представителями международных партнеров по развитию, в том числе Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и другими. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Главной целью визита на международной арене являлось продвижение мегапроекта Камбаратинской ГЭС-1, реализация которого позволит многократно увеличить гидроэнергетический потенциал республики.

В рамках встреч подписано два соглашения на $42,64 миллиона.

Первое соглашение «Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров» ($35 миллионов) позволит предоставлять кредиты молочным и садоводческим кластерам путем финансирования производителей и производственного партнерства между производителями и агрегаторами/переработчиками.

Второе соглашение «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии» ($7,64 миллиона) позволит улучшить доступ населения сельской местности в Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях к чистой питьевой воде.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292205/
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