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Власть

Пока не торопятся. Декларацию о доходах сдали всего 1 тысяча 178 чиновников

Единую налоговую декларацию представили 70 тысяч 519 налогоплательщиков. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГНС КР.

По данным ведомства, в их числе 16 тысяч 899 организаций, 40 тысяч 411 индивидуальных предпринимателей, 9 тысяч 251 физическое лицо, 2 тысячи 780 не имеющих облагаемых доходов, но  владеющих недвижимостью или машиной, за которые надо платить налог.

Напомним, сегодня, 28 февраля, последний день для сдачи единой налоговой декларации. Все подразделения ГНС будут работать сегодня до полуночи.

Срок подачи декларации для физических лиц, в том числе госслужащих, истекает 1 апреля.

За несвоевременное представление ЕНД предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов для физических лиц и 10 тысяч — для юридических.
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