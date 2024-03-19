Налоговую декларацию сдали более 370 тысяч налогоплательщиков

Налоговую декларацию уже сдали более 370 тысяч налогоплательщиков. Об этом сообщила Налоговая служба.

По ее данным, более 363 тысяч налогоплательщиков предпочли представить свои декларации в электронном виде.

Ведомство призывает налогоплательщиков представить декларацию заблаговременно, не откладывая это обязательство на крайний срок.

До 1 апреля ЕНД обязаны представить организации и государственные и муниципальные служащие.

До 1 мая налоговую декларацию обязаны подать:

индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.