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Экономика

Налоговая служба напоминает о последнем дне приема декларации

Завтра, 30 апреля, истекает срок представления Единой налоговой декларации для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом напоминает Налоговая служба.

По данным ведомства, сегодня и завтра все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 00.00.

До 1 мая ЕНД должны подать:

  • индивидуальные предприниматели;
  • физические лица, владеющие налогооблагаемым имуществом и/или земельным участком (за исключением приусадебных участков);
  • крестьянские и фермерские хозяйства без образования юридического лица;
  • сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;
  • работники организаций и предприятий с государственной долей участия;
  • граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;
  • физические лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292871/
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