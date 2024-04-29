Налоговая служба напоминает о последнем дне приема декларации

Завтра, 30 апреля, истекает срок представления Единой налоговой декларации для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом напоминает Налоговая служба.

По данным ведомства, сегодня и завтра все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 00.00.

До 1 мая ЕНД должны подать: