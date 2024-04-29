Налоговая служба напоминает о последнем дне приема декларации

Завтра, 30 апреля, истекает срок представления Единой налоговой декларации для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом напоминает Налоговая служба.
По данным ведомства, сегодня и завтра все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 00.00.
До 1 мая ЕНД должны подать:
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, владеющие налогооблагаемым имуществом и/или земельным участком (за исключением приусадебных участков);
- крестьянские и фермерские хозяйства без образования юридического лица;
- сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;
- работники организаций и предприятий с государственной долей участия;
- граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;
- физические лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.