Не пускать за рубеж родителей детей, не оставивших опекунов, предлагает нардеп

Не выпускать за границу родителей малолетних детей, не оставивших официальных опекунов, предлагает депутат парламента Евгения Строкова.

Нардеп напомнила, как был решен вопрос с алиментщиками: «Их могут не выпускать за пределы страны в случае невыплаты алиментов».

«Можно решить по аналогии и вопрос с родителями, имеющими малолетних детей. Если такие граждане официально не оставляют опекунов, то просто не отпускать их за границу, чтобы знали, кто ответственен. Родители уезжают, и воспитатели детсадов, учителя в школах не знают, с кого спрашивать за ребенка, где и в каких условиях он проживает, и так далее», — сказала Евгения Строкова.

Она также предложила пересмотреть роль инспекторов по делам несовершеннолетних и изменить работу соцработников в школе. «Отсутствие психологов тоже немаловажно. Нужно проводить анализ, чтобы выявлять тревожность детей и быть заранее готовыми, в какой области у ребенка назревает проблема», — сказала депутат.