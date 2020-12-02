17:38
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка

Мать шестилетнего Рамазана, которого избил отчим, отказалась от ребенка. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

Читайте по теме
Избиение шестилетнего ребенка. Мать мальчика простила супруга

По его словам, теперь официальным опекуном мальчика стала его бабушка.

«Рамазану ничего не грозит, его также навещают добрые люди и до сих пор присылают продукты питания, игрушки и канцелярские принадлежности. Спасибо вам огромное. Народ Кыргызстана, это все благодаря вам. Дай бог, теперь у Рамазана все будет хорошо», — сказал юрист.

Отметим, что ранее в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее муж в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Данный факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района согласно статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела были переданы по территориальности в ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство. Позже мать ребенка простила супруга.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175261/
просмотров: 2377
Версия для печати
Материалы по теме
В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
В Кыргызстане за три месяца коронавирусом заболели 683 ребенка
Депутат мужчинам: Насилие над женщинами и девочками — это угроза всему обществу
Избиение шестилетнего ребенка. Суд не стал арестовывать отчима
В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении мужчины
В Сокулукском районе отчим избил шестилетнего пасынка
В Сузаке мужчина жестоко избил своего дядю. Его осудили на пять лет
В Джалал-Абаде от удара аттракционом погиб 13-летний подросток
В Бишкеке патрульные милиционеры нашли пропавшего ребенка
В Бишкеке задержали водителя авто, сбившего 10-летнего ребенка
Популярные новости
Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие
В&nbsp;Боомском ущелье произошла авария. Водители не&nbsp;заменили шины В Боомском ущелье произошла авария. Водители не заменили шины
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева
Бизнес
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
2 декабря, среда
17:21
БГК одобрил передачу квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбековой БГК одобрил передачу квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбек...
17:20
В мэрии Бишкека сменились некоторые начальники управлений
17:18
Талант Мамытов: Кыргызстан выполняет обязательства в рамках ОДКБ
17:13
В БГК предлагают публиковать в СМИ фамилии депутатов-прогульщиков
16:54
Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину