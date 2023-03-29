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Общество

Передавать детей под временную опеку хотят разрешить в досудебном порядке

Передавать детей под временную опеку хотят разрешить в досудебном порядке. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, цель проекта — усовершенствование механизма передачи ребенка (детей) на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство).

Конвенция о правах ребенка признала, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. А в Кодексе КР «О детях» установлено, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Воспитание в семье признается приоритетным и соответствующим интересам ребенка и может быть прекращено только по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызстана.

По данным Минтруда, в 2021 году выявили 990 детей, оставшихся без попечения родителей: из них 12 — отказные, 47 — брошенные, 183 — у которых родители лишены родительских прав, 91 — у которых родители отбывают наказание в виде лишения свободы, 18 — у которых родители признаны безвестно отсутствующими и 639 — у которых единственный либо оба родителя умерли.

В ведомстве отметили, что сегодня остро стоит проблема установление опеки (попечительства) над детьми родственниками. Это связано с тем, что, согласно Кодексу о детях, опекун или попечитель назначается судом. При этом родственник должен быть зарегистрирован в государственном банке данных как гражданин, желающий принять детей на воспитание в свою семью.

«В 95 процентах опекунами (попечителями) назначаются из числа родственников. В 2021 году по решению суда передано под опеку (попечительство) 1 тысяча 76 детей, из них 1 тысяча 68 — родственникам», — сообщили в Минтруда.

Также остро стоит проблема установление опеки (попечительства) над детьми, у которых родители выехали в трудовую миграцию.

В 2021 году выявлено 100 тысяч 174 ребенка трудовых мигрантов, при этом многие оставлены родителями родственникам без назначения официального опекуна. Хотя Кодекс «О детях» обязывает их это делать.

Они должны подавать в уполномоченный орган по защите детей совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам не смогут исполнять свои родительские обязанности. В нем должны указать, кто будет заботиться об их детях. В акте суда должен быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя.

Однако родственники, желающие быть опекуном (попечителем) не желают обращаться в суд. Во-первых, сроки рассмотрения заявления составляют два месяца, еще один необходим, чтобы оно вступило в силу. «Также при рассмотрении заявления о назначении опекуна (попечителя) участвует прокурор, тем самым вызывает страх у потенциальных опекунов (попечителей)», — добавили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что изучили опыт стран СНГ. В них функции назначения опекуна (попечителя) находятся у местных органов власти, так как устройство детей, оставшихся без попечения родителей, носит социальный, а не криминальный характер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261918/
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