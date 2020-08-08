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Общество

В Кыргызстане хотят упростить получение опекунства над недееспособными лицами

В Кыргызстане хотят упростить получение опекунства над недееспособными лицами. Поправки в Гражданско-процессуальный кодекс на общественное обсуждение вынесло Министерство труда и социального развития.

Как отмечено в справке-обосновании, сегодня кыргызстанцы, желающие стать опекунами (попечителями) для ограничено дееспособных или недееспособных граждан, сталкиваются с судебной волокитой. В действующем законодательстве не предусмотрена возможность проведения в рамках одного судебного производства процедуры признания ограниченно дееспособным или недееспособным и процедуры назначения опекуна (попечителя). «Учитывая специфику данной категории граждан, им крайне тяжело участвовать в таком количестве судебных заседаний», — отметили в ведомстве.

Минтруда предлагает, чтобы граждане могли подавать в суд вместе с заявлением о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным заявление об установлении опеки (попечительства).

Предлагается исключить предоставление ряда документов при оформлении опекунства в отношении совершеннолетних граждан. «Сегодня приходится собирать весь перечень документов, которые предусмотрены для несовершеннолетних. К примеру: заключение органа по защите детей по вопросу о назначении опекуна (попечителя) или выписка из государственного банка данных о детях в отношении опекуна (попечителя)», — отмечают в ведомстве и предлагают внести уточнение, что данные документы необходимы только при назначении опекуна (попечителя) для несовершеннолетних. Кроме того, в перечень документов добавляется справка об отсутствии судимости у опекуна (попечителя).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161980/
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