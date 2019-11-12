Оформлять опеку над несовершеннолетними смогут их братья и сестры

В Кыргызстане предлагают разрешить оформлять опекунство или попечительство родными братьями и сестрами над своими несовершеннолетними родственниками без ограничения в возрасте. Минтруда и соцразвития вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект постановления правительства.

Как отмечается в справке-обосновании, в действующем порядке разница в возрасте между опекуном (попечителем) и несовершеннолетним не может быть менее 16 лет. Таким образом, зачастую родные братья и сестры не могут оформить опеку над другими детьми. Для этой категории предлагается убрать временную разницу.

Кроме того, внесена поправка, облегчающая процесс сбора документов для желающих стать опекунами или попечителями. Сотрудники территориального подразделения Минтруда запрашивают у соответствующих уполномоченных органов ряд необходимых сведений о заявителе через систему межведомственного взаимодействия «Түндүк».