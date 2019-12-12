Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова

Депутат Евгения Строкова поблагодарила родителей, которые вышли против нее на митинг. Об этом она заявила на круглом столе, посвященном работе родительских фондов в школах.

Я очень благодарна, что против меня вышли родители, — это бесплатный пиар. Черный пиар — тоже пиар. Я благодарна им за дорогие растяжки Евгения Строкова

Отметим, митинг прошел 6 ноября перед «Белым домом». Протестующих возмутило, что Евгения Строкова в своем выступлении назвала родителей, выступающих против поборов в школах, «шайкой, дестабилизирующей всю страну».