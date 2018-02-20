А мы напомним. Депутаты интересуются, кто ездил в КНР за счет ТВЕА (список)

Депутаты интересуются, кто из чиновников ездил в Китай по приглашению ТВЕА. Вопрос подняли сегодня на заседании депутатской комиссии.

Однако представители ни Министерства финансов, ни Национального энергохолдинга не смогли ответить на вопрос, пояснив лишь, что межведомственную комиссию возглавлял тогда министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

ИА «24.kg» еще в 2013 году публиковало список тех, кто отправился в Гонконг по приглашению китайской компании. В него вошли:

Чыныбай Турсунбеков (лидер фракции СДПК) — глава делегации;

Мурадил Мадеминов (СДПК);

Токтогул Туманов (СДПК);

Малик Осмонов (Республика);

Абдулатип Режевалиев (Республика);

Исхак Пирматов (Республика);

Карганбек Самаков (Ата Мекен);

Райкан Тологонов (Ата Мекен);

Азамат Арапбаев (Ата-Журт);

Абдумиталип Кочкорбаев (Ата-Журт);

Бактыгул Маматов (Ар-Намыс);

Равшан Жээнбеков, свободный депутат;

министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Депутатская комиссия разбирается в причинах аварии на Бишкекской ТЭЦ.

В состав комиссии вошли 12 депутатов:

Данияр Аттокуров — СДПК;

Аалы Карашев — СДПК;

Аида Касымалиева — СДПК;

Улан Примов — СДПК;

Айбек Алтынбеков — «Республика — Ата Журт»;

Акылбек Жамангулов — «Республика — Ата Журт»;

Умбеталы Кыдыралиев — «Республика — Ата Журт»;

Исланбек Сарсейитов — «Кыргызстан»;

Алмазбек Токторов — «Кыргызстан»;

Исхак Масалиев — «Онугуу-Прогресс»;

Мыктыбек Абдылдаев — «Бир Бол»;

Сайдулла Нышанов — «Ата Мекен».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 316 «Халатность» УК КР. Директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан на время следствия отстранен от должности.