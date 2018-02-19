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Власть
сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47

Омурбек Текебаев может быть освобожден досрочно, заявил экс-спикер парламента

Экс-спикер парламента Кыргызстана Абдыганы Эркебаев не исключает, что лидер партии «Ата Мекен», осужденный за коррупцию, может быть освобожден досрочно. Об этом он заявил журналистам.

Абдыганы Эркебаев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой создать специальную независимую комиссию по изучению правовых аспектов ряда резонансных судебных дел, связанных с деятельностью известных политиков и государственных деятелей, в том числе Омурбека Текебаева.

«Те, кто нарушает закон, будь то работник правоохранительных органов или судья, не останутся без наказания. К ним будут приняты самые жесткие меры. Если происходит несправедливость или нарушается закон, я не имею права равнодушно смотреть на это», — пояснил Абдыганы Эркебаев.

Абдыганы Эркебаев также отметил, что Омурбек Текебаев в этом году вступает в почтенный возраст — 60 лет.

Экс-спикер Жогорку Кенеша, член временного правительства выразил уверенность в том, что главу партии социалистов освободят досрочно, так как он осужден, по заключению многих ведущих экспертов-юристов страны, неправомерно и незаконно.

Лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Он признан виновным по статье «Коррупция» УК КР.
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