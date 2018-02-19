Депутат и контрабанда. Во фракции верят, что Асылбек уулу Дамирбек ни при чем

По их данным, в связи с задержанием в Казахстане депутата Жогорку Кенеша Асылбека уулу Дамирбека парламентская фракция провела внеочередное заседание.

«По предварительным данным, есть информация, что депутат не имеет отношения к представленным обвинениям», — сообщили в секретариате парламентской фракции «Кыргызстан».

«Депутат Асылбек уулу Дамирбек является активным членом фракции «Кыргызстан», он также внес огромный вклад в сферу спорта, выступая от имени Кыргызстана и Казахстана в соревнованиях по спортивной борьбе. Асылбек уулу Дамирбек — активный депутат, который акцентирует свое внимание на решении ряда социально-экономических проблем в регионах», — отметили во фракции.

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Опубликованная в СМИ информация стала неожиданностью для депутатов.

«Фракция «Кыргызстан» тесно взаимодействует с МИД и соответствующими правоохранительными органами. Мы верим, что данный вопрос будет расследован компетентными органами Казахстана с соблюдением законов и без нарушений прав граждан Кыргызстана», — заявили в секретариате.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что 15-16 февраля этого года при координации с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и трое кыргызстанцев.

Асылбеку уулу Дамирбек, Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову следователями КНБ РК предъявлены обвинения в контрабанде.