Генпрокуратура направила запрос коллегам Казахстана в связи с арестом депутата

Генеральная прокуратура Кыргызстана направила запрос в главный надзорный орган Казахстана по поводу задержания депутата парламента Асылбека уулу Дамирбека в ходе спецоперации в Алматы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГП КР.

По данным источника, рассматривается вопрос этапирования депутата в Кыргызстан для дальнейших следственных действий.

Во фракции «Кыргызстан» до сих пор никак не комментируют арест Асылбека уулу Дамирбека. По словам Нурбека Алимбекова, он только из СМИ знает, что его коллега арестован на время следствия и подозревается в связях с контрабандистами. Аналогичный ответ получен и от других членов фракции. Лидер Алмазбек Баатырбеков для комментариев недоступен.

Известно, что в ходе спецоперации также задержаны кыргызстанцы Чингиз Абакиров и Уланбек Мурадилов. О последнем известно, что на него в Кыргызстане зарегистрировано шесть компаний.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что 15-16 февраля этого года при координации с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и двое кыргызстанцев.

Асылбеку уулу Дамирбек, Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову следователями КНБ РК предъявлены обвинения в контрабанде.