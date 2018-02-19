17:58
0
USD 68.17
EUR 85.45
RUB 1.21
Власть

Генпрокуратура направила запрос коллегам Казахстана в связи с арестом депутата

Генеральная прокуратура Кыргызстана направила запрос в главный надзорный орган Казахстана по поводу задержания депутата парламента Асылбека уулу Дамирбека в ходе спецоперации в Алматы.  Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГП КР.

По данным источника, рассматривается вопрос этапирования депутата в Кыргызстан для  дальнейших следственных действий. 

Во фракции «Кыргызстан» до сих пор никак не комментируют арест Асылбека уулу Дамирбека. По словам Нурбека Алимбекова, он только из СМИ знает, что его коллега арестован на время следствия и подозревается в связях с контрабандистами. Аналогичный ответ получен и от других членов фракции. Лидер Алмазбек Баатырбеков для комментариев недоступен. 

Известно, что в ходе спецоперации также задержаны кыргызстанцы Чингиз Абакиров и Уланбек Мурадилов. О последнем известно, что на него в Кыргызстане зарегистрировано шесть компаний.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что 15-16 февраля этого года при координации с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и двое кыргызстанцев.

Асылбеку уулу Дамирбек, Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову следователями КНБ РК предъявлены обвинения в контрабанде.
Ссылка:
просмотров: 1848
Версия для печати
Материалы по теме
Зачем Асылбек уулу Дамирбек поехал в Алматы, рассказали во фракции «Кыргызстан»
Спецоперация в Алматы. Подробности задержания депутата парламента Кыргызстана
Депутат и контрабанда. Во фракции верят, что Асылбек уулу Дамирбек ни при чем
Спецоперация в Алматы. Фракция «Кыргызстан» не знает о задержании депутата
В парламенте ищут $30 тысяч
Все злые. Почему депутат решил промолчать о повышении тарифов на электроэнергию
В Жогорку Кенеше новый депутат
Избил чиновника. В отношении депутата возбуждено уголовное дело
Заседание Жогорку Кенеша началось с минуты молчания
В каком случае Алмамбет Шыкмаматов лишится депутатского мандата
Популярные новости
Борьба с&nbsp;коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не&nbsp;пойдет дальше Борьба с коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не пойдет дальше
Сооронбай Жээнбеков: Бесконечные проверки Генпрокуратуры превращаются в&nbsp;бизнес Сооронбай Жээнбеков: Бесконечные проверки Генпрокуратуры превращаются в бизнес
&laquo;Умный город&raquo;. Таинственный инвестор АКА рассказал о&nbsp;проекте «Умный город». Таинственный инвестор АКА рассказал о проекте
У&nbsp;президента появился новый представитель в&nbsp;парламенте У президента появился новый представитель в парламенте
Бизнес
Пользователи сети о&nbsp;популярном тарифе &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom Пользователи сети о популярном тарифе «Элдик Интернет» от MegaCom
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!