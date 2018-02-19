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Власть

Будьте готовы. Эксперты прогнозируют аварии в энергосекторе Кыргызстана

Аварии в энергосекторе Кыргызстана будут еще. Об этом сегодня на заседании межведомственной комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека сообщил Николай Кравцов.

По его словам, в котельном цехе на теплоцентрали было угольной авли на два пальца. «Одна спичка и все вспыхнет. Никто не думает даже, все смирились, что так и должно быть. Авария была неизбежна», — сказал Николай Кравцов.

Он вспомнил и прошлые крупные аварии в энергосистеме.

«В 2012 году произошла авария на Курпсайской ГЭС. Причина до сих пор не устранена. В нарушении всех норм проложен силовой кабель и кабель связи в одном кабельканале. Насколько я знаю, это нарушение не устранили. С той поры прошло шесть лет. В 2014 году вышел из строя трансформатор на Токтогульской ГЭС, причем после ремонта. В 2015 году произошли еще две аварии. Токтогулка упала на ноль с потерей собственных нужд. Я говорил об этом Айбеку Калиеву. Ничего не сделали, авария опять повторилась. Мы не делаем выводы, чтобы предотвратить аварии», — отметил Николай Кравцов.
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