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Власть

Авария на ТЭЦ. Специалисты возмущены, что все лезут с поучающим тоном

Бывший глава ОАО «Бишкектеплосеть» Мирбек Батаканов сегодня на заседании межведомственной комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека отметил, что менеджеры не спасут ситуацию.

По его словам, за годы независимости энергосектор потерял квалифицированные кадры.

«Чтобы работать в энергосекторе, нужно лет 20 готовиться. Это самообман и пустые слова о менеджерах. Все лезут с поучающим тоном. Но 9 из 10 человек не знают, что такое калории. Нужно определить форму собственности энергетики — государственная или частная. Если я не застеклю окно перед зимой, жена выгонит меня из дома», — сказал Мирбек Батаканов.

Он также обратил внимание на повышение тарифов. «Политизировать тарифы нельзя. Их нельзя использовать в политической борьбе. Если мы опять утопим эту проблему, будут следующие катастрофы. Тарифами должно заниматься только Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса. Невозможно постоянно брать кредиты», — добавил Мирбек Батаканов.
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