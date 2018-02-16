ООН поддержала инициативу об объявлении 2018-го Годом развития регионов

ООН поддерживает инициативу президента Кыргызстана об объявлении 2018-го Годом развития регионов. Об этом на встрече с Сооронбаем Жээнбековым заявил постоянный координатор системы ООН и полномочный представитель ПРООН в Кыргызстане Озонния Ожиело. Встреча состоялась по случаю начала его дипломатической миссии в КР.

Озонния Ожиело вручил президенту верительное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, свидетельствующее о его назначении.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан выбрал путь парламентской демократии, и выразил благодарность ПРООН за оказываемую поддержку усилиям Кыргызстана в укреплении принципов демократии и совершенствовании избирательной системы.

«Система ООН поддерживает вашу инициативу об объявлении 2018-го Годом развития регионов. Этот указ объединит усилия и старания всех сил в стране, направленных на развитие Кыргызстана. В регионах Кыргызстана работают немало программ и агентств ООН, и мы бы хотели осуществлять наши проекты в соответствии с программами, обозначенными в рамках указа», — отметил Озонния Ожиело.

Он также высказал свое мнение об озвученных Сооронбаем Жээнбековым на последнем заседании Совета безопасности вопросах по борьбе и искоренению с коррупции.

«Мы тоже считаем, что коррупция уничтожает ресурсы, направленные на развитие страны. Мы также готовы поддержать реализацию программы «Таза коом», направленной на продвижение принципов электронного правительства, развития цифровых государственных услуг и открытого сообщества в нашей стране», — сказал Озонния Ожиело.

Система ООН готова к поддержке усилий Кыргызстана по защите экологии, противодействию природным стихиям, борьбе против радикализма и экстремизма.