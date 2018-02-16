Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Джону Трампу в связи с многочисленными жертвами в результате стрельбы в школе города Парклэнд во Флориде. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент Сооронбай Жээнбеков передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, жертвами стрельбы в школе в городе Паркленде (штат Флорида) стали 17 человек.