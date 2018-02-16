16:05
-9
USD 68.05
EUR 85.01
RUB 1.20
Власть

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Джону Трампу в связи с многочисленными жертвами в результате стрельбы в школе города Парклэнд во Флориде. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент Сооронбай Жээнбеков передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, жертвами стрельбы в школе в городе Паркленде (штат Флорида) стали 17 человек.
Ссылка:
просмотров: 710
Версия для печати
Материалы по теме
Президент выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
Зампомощника госсекретаря США прибыл в Кыргызстан. С кем встретится
Дональд Трамп назвал самую опасную страну в мире
США меняют Кыргызстан на Узбекистан для достижения своих целей в Афганистане
США готовы сотрудничать с Кыргызстаном, несмотря на некоторые разногласия
Дональд Трамп непристойно отозвался о странах Третьего мира
В США учителя выгнали из первого класса самолета, освободив место политику
США ввели санкции против дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
Генеральная Ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля
США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о непризнании статуса Иерусалима
Популярные новости
Борьба с&nbsp;коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не&nbsp;пойдет дальше Борьба с коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не пойдет дальше
Мэру Бишкека не&nbsp;стыдно ездить в&nbsp;маршрутках Мэру Бишкека не стыдно ездить в маршрутках
Впервые пресс-секретарем президента Кыргызстана стала женщина Впервые пресс-секретарем президента Кыргызстана стала женщина
Как культурно разговаривать с&nbsp;гражданами, учил сотрудников МВД Сапар Исаков Как культурно разговаривать с гражданами, учил сотрудников МВД Сапар Исаков
Бизнес
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать