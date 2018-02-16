Бизнесу нужны конкретные правила игры, чтобы реализовать ГЧП

«Бизнес не совсем понимает механизмы ГЧП. Есть 10-12 разных вариантов структурирования ГЧП-транзакций. Мы должны точно знать, что ставит на кон частник, а что — государство», — заявил сегодня на парламентских слушаниях по законопроету о государственно-частном партнерстве руководитель секретариата Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша Умбриэль Темиралиев.

По его словам, проекты ГЧП должны быть в первую очередь направлены на решение инфраструктурных проблем. Для Кыргызстана туризм — важная стратегическая отрасль, которую все хотят развивать. Но для того чтобы турист приехал в Кыргызстан, он должен прилететь куда-то. А по факту, если в аэропорту «Манас» одновременно садятся четыре рейса, он «захлебывается». В пример Умбриэль Темиралиев привел реконструкцию аэропорта «Пулково» (город Санкт-Петербург), куда России удалось привлечь 2 миллиарда евро. Сейчас он успешно работает. Эксперт уверен, что то же самое можно было бы сделать с «Манасом».

«Правила игры в проектах ГЧП до сих пор не совсем понятны. Не ясно, что государство поставит на кон. Насколько мы понимаем, государство ограничивается только землей. Министр экономики приводил примеры ГЧП в Индии. Там, если частная компания вовлекается в строительный проект, то государство обеспечивает инфраструктурные и инженерные соединения. У нас с этим много проблем», — отметил Умбриэль Темиралиев.

Кроме того, он напомнил, что ГЧП должно быть не только для иностранных инвесторов, но и для малого и среднего бизнеса Кыргызстана. Отечественные предприниматели тоже должны иметь доступ к ГЧП. Возможно, стоит рассмотреть квотирование при реализации крупных проектов, где 20-25 процентов отводилось бы субоподрядчикам из местных компаний.