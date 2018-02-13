Мэров городов предлагают избирать большинством голосов местных депутатов

Мэров городов и руководителей айыл окмоту предлагают избирать простым большинством голосов депутатов местных кенешей. Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сегодня одобрил поправки в закон о местном самоуправлении.

С законодательной инициативой о выборах мэров и глав айыл окмоту выступило правительство. В аппарате премьер-министра признают, что сейчас некоторые фракции или группы депутатов исходя из политической конъюнктуры и личных интересов искусственно срывают сессии местных кенешей, где рассматривается вопрос о выборах главы исполнительного органа местного самоуправления.

Подобные срывы происходили в городских кенешах Кара-Балты и Джалал-Абада.