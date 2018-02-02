На кыргызско-таджикской границе более 70 несогласованных участков. Об этом журналистам по итогам официального визита президента Кыргызстана в Таджикистан рассказал специальный представитель правительства по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров.

По его словам, в 2015 году по инициативе Таджикистана делимитация госграницы приостановлена. За это время проведена работа по уточнению несогласованных участков.

«Президенты двух стран поручили ускорить процесс делимитации. Есть позитивные моменты. Пока о них рано говорить. Вопрос очень щепетильный. Мы договорились провести ряд рабочих встреч и определить конкретные участки», — пояснил Курбанбай Искандаров.

Пока описано 584 километра кыргызско-таджикской границы. Именно эти участки будут выносить на обсуждение комиссии.

«Мы хотим одним договором закончить работу. С таджикской стороны есть стремление. Раньше наши позиции расходились. Более 70 участков остаются несогласованными», — сказал Курбанбай Искандаров.