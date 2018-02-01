Депутат против, чтобы $50 миллионами «Кумтора» распоряжался общественный фонд

«Кумтор» выделил $50 миллионов на экологические мероприятия. Деньги дадут общественному фонду. Об этом заявлено сегодня на заседании парламента.
«Кумтор» намерен выплатить компенсацию за экологию. «Не повторите ли вы ошибку Минздрава, который создал общественный фонд, куда поступили $10 миллионов от того же «Кумтора», что категорически запрещено законом?» — спросила у чиновников депутат Евгения Строкова.
Глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов признал, что уже создан отдельный общественный фонд, куда и пойдут средства. Постановление правительства вышло еще в декабре 2017 года.
«Но это же государственные деньги! Вы наступаете на те же грабли», — возмутилась нардеп.
«Требование было таким, чтобы фонд был отдельным, а не при каком-то госоргане», — заметил чиновник.
В парламенте обсуждают поправки в законы «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологической экспертизе».