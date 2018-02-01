Депутат против, чтобы $50 миллионами «Кумтора» распоряжался общественный фонд

«Кумтор» выделил $50 миллионов на экологические мероприятия. Деньги дадут общественному фонду. Об этом заявлено сегодня на заседании парламента.

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«Кумтор» намерен выплатить компенсацию за экологию. «Не повторите ли вы ошибку Минздрава, который создал общественный фонд, куда поступили $10 миллионов от того же «Кумтора», что категорически запрещено законом?» — спросила у чиновников депутат Евгения Строкова.

Глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов признал, что уже создан отдельный общественный фонд, куда и пойдут средства. Постановление правительства вышло еще в декабре 2017 года.

«Но это же государственные деньги! Вы наступаете на те же грабли», — возмутилась нардеп.

«Требование было таким, чтобы фонд был отдельным, а не при каком-то госоргане», — заметил чиновник.

В парламенте обсуждают поправки в законы «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологической экспертизе».