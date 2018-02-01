Авария на ТЭЦ. Главу Энергохолдинга увольнять пока не будут

В парламенте Кыргызстана проголосовали против увольнения главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева — до окончания расследования причин и последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Решение принято сегодня на заседании.
Депутат Мыктыбек Абдылдаев уточнил, кому Калиев писал заявление об увольнении — акционерному обществу или главе правительства.
«Если есть заявление, оно должно было пройти официальную регистрацию, давайте работать по закону», — сказал он.
«Заявление было написано, но оно не было принято. Я зашел к премьеру, сказал, что чувствую ответственность, но он не принял и сказал поработать до конца расследования комиссии», — ответил Айбек Калиев.
Накануне премьер-министр Сапар Исаков вступился за главу Энергохолдинга, допустившего коллапс в Бишкеке.