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Власть

Авария на ТЭЦ. Главу Энергохолдинга увольнять пока не будут

В парламенте Кыргызстана проголосовали против увольнения главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева — до окончания расследования причин и последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Решение принято сегодня на заседании.

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Депутат Мыктыбек Абдылдаев уточнил, кому Калиев писал заявление об увольнении — акционерному обществу или главе правительства.

«Если есть заявление, оно должно было пройти официальную регистрацию, давайте работать по закону», — сказал он.

«Заявление было написано, но оно не было принято. Я зашел к премьеру, сказал, что чувствую ответственность, но он не принял и сказал поработать до конца расследования комиссии», — ответил Айбек Калиев.

Накануне премьер-министр Сапар Исаков вступился за главу Энергохолдинга, допустившего коллапс в Бишкеке.
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