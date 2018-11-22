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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (212)

Авария на ТЭЦ. На зарплату ликвидаторам ушло 4 миллиона 577 тысяч сомов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных следователями ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров энергетической отрасли, в том числе экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

По словам представителя потерпевшей стороны — ОАО «Электрические станции», в ликвидации аварии на ТЭЦ принимали участие 466 человек. За период устранения последствий аварии им была начислена заработная плата на общую сумму 4 миллиона 577 тысяч сомов.

Однако адвокаты подсудимых считают, что данные неполные, поскольку непонятно, за какие именно дни начислялись деньги исходя из затраченного времени, и спрашивают, когда закончилась ликвидация. Юристы попросили назвать точную дату. Однако энергетики не смогли ответить, перенаправив вопрос ремонтному отделу ТЭЦ.

На прошлом заседании представители ОАО «Электрические станции» не смогли представить расшифровку по материальному ущербу.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
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