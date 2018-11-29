Авария на ТЭЦ. В суде выясняют, сколько же тонн угля сожгли для спасения цеха

В Первомайском районном суде Бишкека проходит слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных следователями ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ. На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров энергосектора, включая экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Показания дает начальник управленния генерации и передачи энергии Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев.

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По его словам, когда ударили морозы, упала и температура в котельном цехе, который может нормально работать при 8 градусах тепла. Но цех не застеклен и покрыт проржавевшей кровлей. Хотя, по заверению свидетеля, аномальное похолодание на работе цеха не сказалось. Что именно привело к сбою оборудования, Таалайбек Байгазиев сказать не может.

«Представители ОАО «Электрические станции» утверждают, что для обогрева здания использовали мангалы, в которых сожгли 20 тонн угля, но это невозможно», — считает он.

Таалайбек Байгазиев опроверг заявление юристов ОАО, что для обогрева котлов сожгли уголь на 54 миллиона сомов. «Факелы, которые они готовили на этих мангалах, грели импульсные линии, а не котлы и помещение», — утверждает свидетель.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев — и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.