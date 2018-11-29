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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (219)

Авария на ТЭЦ. В суде назвали причины поломки оборудования

В Первомайском районном суде Бишкека проходит слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных следователями ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ. На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров энергосектора, включая экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Показания дает бывший сотрудник ТЭК при правительстве, а теперь бизнесмен Адилет Акматалиев. Его спросили адвокаты и подсудимые, что же все-таки стало причиной аварии на ТЭЦ. Он ответил, что изношенное оборудование и халатное отношение технического персонала.

О проблемах на ТЭЦ курирующие структуры не знали, потому как бывший директор Омуркул уулу Нурлан не докладывал.

Адилет Акматалиев

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
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