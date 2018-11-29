Авария на ТЭЦ. Все знали об отсутствии в цеху стекол, но ничего не сделали

В Первомайском районном суде Бишкека проходит слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров энергосектора, включая экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Адвокаты подсудимых спросили у свидетеля, начальника управления по генерации и передаче Нацэнергохолдинга Таалайбека Байгазиева, предупреждало ли руководство ТЭЦ при подготовке к отопительному сезону, что в цеху с оборудованием, дающем тепло, нет стекол и прохудилась кровля.

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Таалайбек Байгазиев подтвердил, что такой рапорт был, но в целом директор ТЭЦ сказал, что объект к прохождению сезона готов.

Он добавил, что за тендер по определению компании, которая должна была ремонтировать цех, Нацэнергохолдинг не отвечает. Компания, кстати, теперь в черном списке. Однако, как заявили в суде, она и в этом году взяла на себя обязальство привести в порядок ветхое здание цеха. Что это за компания, свидетель вспомнить не смог.

Айбек Калиев поинтересовался, зависят ли от него лично авария на ТЭЦ и ликвидация ее последствий, на что Таалайбек Байгазиев ответил отрицательно.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.