Авария на ТЭЦ. Адвокат не понимает, почему ущерб должен возмещать Айбек Калиев

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных следователями ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров энергосектора, в том числе экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Адвокаты просят представителя ОАО «Бишкектеплосеть» обосновать, откуда взялось исковое требование к подсудимым возместить ущерб на сумму 77 миллионов 600 тысяч сомов. Но юрист предприятия ответить не может. Тогда Бактыбек Жумашев попросил пояснить, кто предоставляет тепло, которое компания распределяет. Представитель ответил, что предоставляет ОАО «Электрические станции».

«Тогда причем здесь наши подзащитные?» — высказал недоумение Бактыбек Жумашев. Ответа он не получил.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев — и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.