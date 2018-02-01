О наградах за ликвидацию аварии на ТЭЦ Бишкека заговорили депутаты

Подсчитать ущерб бишкекчан от аварии на ТЭЦ требует от мэрии депутат городского кенеша Тимур Тюбеев.
Он просит мэра Албека Ибраимова дать прогноз на обеспечение столицы теплом, а также рассмотреть вопрос поощрения сотрудников частных, муниципальных и государственных служб, участвовавших в ликвидации аварии на теплоцентрали и в поддержании жизнеобеспечения столицы в целом.
Тимур Тюбеев просит представить информацию к 6 февраля — дню очередной сессии Бишкекского городского кенеша. В проект повестки дня включено более десяти вопросов.
Авария на ТЭЦ произошла 26 января. Горожане до сих пор отмечают, что температура в квартирах еще не достигла прежнего уровня. Энергетики об этом знают и просят подождать: для восстановления полноценного отопления требуется несколько дней.