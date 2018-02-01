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Власть

О наградах за ликвидацию аварии на ТЭЦ Бишкека заговорили депутаты

Подсчитать ущерб бишкекчан от аварии на ТЭЦ требует от мэрии депутат городского кенеша Тимур Тюбеев.

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Он просит мэра Албека Ибраимова дать прогноз на обеспечение столицы теплом, а также рассмотреть вопрос поощрения сотрудников частных, муниципальных и государственных служб, участвовавших в ликвидации аварии на теплоцентрали и в поддержании жизнеобеспечения столицы в целом.

Тимур Тюбеев просит представить информацию к 6 февраля — дню очередной сессии Бишкекского городского кенеша. В проект повестки дня включено более десяти вопросов.

Авария на ТЭЦ произошла 26 января. Горожане до сих пор отмечают, что температура в квартирах еще не достигла прежнего уровня. Энергетики об этом знают и просят подождать: для восстановления полноценного отопления требуется несколько дней.
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