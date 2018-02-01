Флаг Кыргызстана, в который собрали мусор. Разобраться требует депутат Икрамов

Вопрос неуважения к государственной символике вновь подняли на заседании парламента.

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По словам депутата Тазабека Икрамова, в музее «Сулайман-Тоо» в Оше один из работников расстелил на полу флаг Кыргызстана, собрал мусор и разрешил его вынести.

«Таких людей, которые не уважают символику страны, даже если она была ветхой, нельзя оставлять просто так. Надо рассмотреть этот вопрос и поставить в нем точку», - потребовал нардеп.

Ранее ряд депутатов парламента потребовали наказать владелицу собаки, надевшую на животное ак-калпак.