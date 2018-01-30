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Власть

Еще 2 миллиарда сомов просят чиновники — достроить дорогу Балыкчи — Корумду

Еще два миллиарда сомов необходимо для завершения реконструкции автодороги Балыкчи — Корумду. Об этом сегодня депутатам парламента заявил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, если финансы не выделят в 2018 году, то строительство дороги может затянуться на пять лет. Реконструкции подлежат 104 километра трассы.

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Глава Минтраса признал, что перед китайской компанией «Лонг хай» есть задолженность. Она составляет 137 миллионов сомов. Из-за долгов реконструкция дороги приостановлена.

Стоит отметить, что осенью в Чолпон-Ате запланированы III Всемирные игры кочевников. Внутренние дороги этого курортного города разбиты. По данным чиновника, премьер-министр поручил закончить строительство дороги до Всемирных игр кочевников. Но денег нет, посетовал Жамшитбек Калилов.

Ранее глава Минтранса заявлял, что строительство трассы Балыкчи — Корумду завершится до конца 2018 года.

Год назад рабочие китайской строительной компании «Лонг хай» заявили о трехмесячных задержках выплаты заработной платы.
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