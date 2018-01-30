Еще два миллиарда сомов необходимо для завершения реконструкции автодороги Балыкчи — Корумду. Об этом сегодня депутатам парламента заявил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, если финансы не выделят в 2018 году, то строительство дороги может затянуться на пять лет. Реконструкции подлежат 104 километра трассы.

Глава Минтраса признал, что перед китайской компанией «Лонг хай» есть задолженность. Она составляет 137 миллионов сомов. Из-за долгов реконструкция дороги приостановлена.

Стоит отметить, что осенью в Чолпон-Ате запланированы III Всемирные игры кочевников. Внутренние дороги этого курортного города разбиты. По данным чиновника, премьер-министр поручил закончить строительство дороги до Всемирных игр кочевников. Но денег нет, посетовал Жамшитбек Калилов.

Ранее глава Минтранса заявлял, что строительство трассы Балыкчи — Корумду завершится до конца 2018 года.

Год назад рабочие китайской строительной компании «Лонг хай» заявили о трехмесячных задержках выплаты заработной платы.