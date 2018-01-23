Есть предложения? Каждая область должна иметь собственный бренд

Каждая область должна иметь собственный бренд. Об этом сегодня на первом заседании рабочей комиссии, созданной в рамках указа об объявлении 2018-го Годом развития регионов, заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его мнению, мы много говорим о переработке мяса в Нарынской области, переработке урюка в Баткенской области, но до сих пор нет реального производства.

«А ведь специализация регионов именно в это и упирается. На самом деле народу приходится самому находить выход из положения», — отметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что оказываемая поддержка фермерам и крестьянам неэффективна. Отсутствует государственный маркетинг и эффективное управление.

«Я дал поручение Российско-Кыргызскому фонду развития, Гарантийному фонду, Айыл Банку отдавать приоритет проектам, направленным на открытие производства в сельской местности. Народ прекрасно понимает причины этого. Вот мы вступили в ЕАЭС, открыта граница с Узбекистаном. Значит, усилится и конкуренция. Чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно оказать существенную поддержку сельскому хозяйству, перерабатывающей отрасли, фермерским хозяйствам», — заключил он.