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Власть

Аскарбек Шадиев обещает до осени убрать все маршрутки из центра Бишкека

Все микроавтобусы, курсирующие в центре Бишкека, до осени будут выведены. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, отвечая на вопросы членов парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Чиновник отметил, что правительство в этом намерении будет решительно.

По словам Аскарбека Шадиева,  планируется привезти 350 автобусов.

Даст бог, до сентября. И до осени мы выведем микроавтобусы из центра Бишкека.

Аскарбек Шадиев
Мэрия столицы ранее сообщила, что закупает 350 автобусов. Чиновники заверяют, что общественный транспорт заменит маршрутки в центре города.
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