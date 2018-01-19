Пешеходы становятся жертвами водителей в 43 случаях ДТП из ста

В 2017 году 43 процента ДТП совершили водители, сбившие пешеходов. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Канат Джумагазиев.

По его данным, 86,2 процента дорожных происшествий в прошлом году случилось по вине водителей.

«36 процентов ДТП — это столкновение автомашин, 6,5 процента приходится на автомобили, врезавшиеся в дерево. 1 тысяча 836 ДТП — из-за превышения скорости, 1 тысяча 296 — результат неправильного маневра, 628 — выезд на противоположную полосу, 513 — вождение транспортом в нетрезвом состоянии, 337 — игнорирование дорожных знаков, а в 258 случаях водители не соблюдали дистанцию», — сказал он.