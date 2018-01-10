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Власть

В парламенте подняли вопрос фальшивых ветеранов

В парламенте при обсуждении изменений в Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла», которые ранее отклонил президент Сооронбай Жээнбеков, подняли вопрос о фальшивых ветеранах. 

Ранее ИА «24.kg» сообщало, что в Кыргызстане выявили 159 фальшивых ветеранов-афганцев. Таковы результаты проверки, проведенной межведомственной комиссией, которая создана по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, когда он был премьер-министром. 

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Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, это окончательная цифра или еще есть фальшивые ветераны. Представители Госкомитета по делам обороны признали, что работа по их выявлению ведется. Всего в стране зарегистрировано более 5 тысяч участников боевых действий за рубежом. 

Они получают надбавки к пенсии в размере 6 тысяч сомов.
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