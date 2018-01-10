В парламенте подняли вопрос фальшивых ветеранов

В парламенте при обсуждении изменений в Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла», которые ранее отклонил президент Сооронбай Жээнбеков, подняли вопрос о фальшивых ветеранах.

Ранее ИА «24.kg» сообщало, что в Кыргызстане выявили 159 фальшивых ветеранов-афганцев. Таковы результаты проверки, проведенной межведомственной комиссией, которая создана по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, когда он был премьер-министром.

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Они получают надбавки к пенсии в размере 6 тысяч сомов.