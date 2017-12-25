Товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном возрастет до $1 миллиарда

Президенты Кыргызстана и Казахстана только что завершили переговоры в узком составе. Об этом сообщают СМИ РК. Лидер Казахстана сделал ряд заявлений.

В рамках встречи Нурсултана Назарбаева с Сооронбаем Жээнбековым была подписана дорожная карта по урегулированию ситуации на границе двух стран.

Во время совместного заявления двух глав государств в Астане был подписал договор между двумя странами о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы и соглашение между правительствами двух стран о режиме казахстанско-кыргызской границы. «Особое внимание в ходе наших переговоров было уделено вопросам двухсторонней экономической повестки дня. С момента нашей первой встречи с президентом Кыргызской Республики в Минске проделана важная работа по выполнению подписанной нашими правительствами дорожной карты по взаимодействию в сфере пограничного, транспортного, фито-санитарного, ветеринарного, налогового и таможенного контроля», — пояснил Нурсултан Назарбаев.

Сейчас все нормализуется. Со стороны Казахстана эти меры приняты были только для того, чтобы соответствовать принятым нами договорам в рамках ЕАЭС. Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана отметил, что сейчас ситуация на границе двух стран полностью нормализовалась, на пунктах пропуска отсутствует скопление транспорта. «Дорожная карта состоит из оперативных краткосрочных, но и системных мер, которые требуют определенное время для полного решения. В этой связи правительствами наших стран на нашей отдельной встрече в узком составе поручено обеспечить качественную последовательную реализацию каждого пункта этого документа», — сообщил глава Казахстана.

Нурсултан Назарабаев подчеркнул, что в планах двух стран - увеличить товарооборот до $1 миллиарда к 2020 году.

«В целях улучшения инвестиционного сотрудничества, активизации торгово-экономических отношений мы обсудили создание Делового совета Казахстана и Кыргызстана. Данная площадка усилит деловое партнерство, будет способствовать урегулированию споров между предприятиями», — пояснил президент.

Были также рассмотрены перспективы сотрудничества двух государств в сфере цифровых технологий. Нурсултан Назарбаев рассказал о переговорах по водно-энергетическому сотрудничеству, активизации деятельности Международного фонда спасения Арала. «От эффективного использования трансграничных рек ЦА зависит судьба десятков миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона», — добавил Нурсултан Назарбаев.

Главы государств также обменялись мнениями о глобальной и региональной повестке дня, обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций. Все вопросы, которые было необходимо обсудить, обсуждены. Не осталось никаких несказанных или скрытых вопросов, которые будут представлять в будущем препятствие. «Между двумя государствами создана солидная договорная база, состоящая из более чем 150 документов. По демаркации и режиму госграницы вопросы не решались долгие годы, это именно принцип доверия», — заключил Нурсултан Назарбаев.

Не будет порядка на границе — не будет доверия между государствами. Я благодарен Сооронбаю Шариповичу за то, что взялся за этот вопрос, и мы сегодня смогли его подписать. Нурсултан Назарбаев

Отметим, сегодня Сооронбай Жээнбеков прибыл в Астану с официальным визитом по приглашению Нурсултана Назарбаева.

Ранее сообщалось, что на встрече запланированы переговоры в узком кругу и заседание в расширенном формате. Стороны подпишут документ о режиме казахстанско-кыргызстанской государственной границы и соглашение по демаркации границы.

Напомним, первая встреча Нурсултана Назарбаева с новым главой Кыргызской Республики прошла в Минске на полях саммита ОДКБ в конце ноября. Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на границе.