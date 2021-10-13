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Общество

Евросоюз будет взаимодействовать с активистами согласно новой дорожной карте

Представительство Европейского союза (ЕС) в Кыргызстане разработало и приняло новую дорожную карту по взаимодействию с гражданским обществом на 2021-2027 годы. 

Отмечается, что Евросоюз признает важную роль, которую играют организации гражданского общества в деле продвижения демократии и защиты прав граждан, верховенства права, социальной справедливости и прав человека в целом. ЕС привержен усилению и продвижению гражданских свобод, а также выступает против любого сокращения пространства для деятельности гражданского общества.

Приоритетами взаимодействия являются добросовестное управление и цифровая трансформация, человеческое развитие с акцентом на инклюзивное качественное образование и развитие навыков, гендерное равенство, расширение прав и возможностей молодежи, зеленая и устойчивая к изменению климата экономика. ЕС будет использовать политический диалог и грантовое финансирование для укрепления гражданского общества и содействия гражданским свободам.

«ЕС активно взаимодействует с гражданским обществом во всех странах мира через аналогичные дорожные карты, а документ, принятый нами в Кыргызстане, поможет более структурированно и взаимовыгодно сотрудничать с местными организациями», — отметил глава представительства Евросоюза Эдуард Ауэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210212/
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