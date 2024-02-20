Внесены изменения в Закон «О Дорожном фонде»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Дорожном фонде», принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 января 2024 года.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 января 2024 года.

Закон подготовлен в целях приведения его в соответствие со статьями 334, 336 Налогового кодекса Кыргызской Республики, и для аккумулирования средств и выполнения задач по финансированию строительства, содержания, ремонта, реконструкции и технического развития автомобильных дорог страны.

Согласно Закону, средства Дорожного фонда образуются в том числе за счет не менее пятидесяти процентов акцизного налога на сжиженный углеводородный газ (СУГ), используемый в качестве автомобильного топлива.