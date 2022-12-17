Кабмин не выполнил обещания по пенсиям, но утвердил стратегию устойчивости

Утверждена стратегия устойчивой пенсионной системы Кыргызской Республики «Келечек булагы». Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров.

Как поясняет пресс-служба правительства, документ разработан в целях повышения эффективности системы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, реализации Указа президента «О национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года».

По информации кабмина, стратегия устойчивой пенсионной системы «Келечек булагы» направлена на внедрение на национальном уровне надлежащих систем и мер социальной защиты для всех и достижения к 2030 году существенного результата по охвату уязвимых слоев населения.

Документ также определяет направления и задачи по обеспечению устойчивости пенсионной системы в среднесрочной и долгосрочной перспективах, которые позволят создать пенсионерам условия для достойной жизни.

Напомним, власти не исполнили статью 44 Конституции, гарантирующую размер пенсии выше прожиточного уровня. В этом депутатам Жогорку Кенеша признался глава кабмина Акылбек Жапаров.

«Согласно Конституции, пенсия должна быть выше прожиточной нормы с 1 января 2023 года. Это статья 44 Основного закона. За эту Конституцию проголосовали более миллиона граждан. Сколько будет размер пенсии с нового года?» — ранее спросил его депутат Дастан Бекешев.

Акылбек Жапаров ответил, что кабмин не может выполнить эту норму Конституции. «Я изначально говорил, что эту норму не выполним. У нас 450 тысяч пенсионеров трудились в сфере сельского хозяйства. Они в месяц платили всего по 10-20 сомов», — сказал он.