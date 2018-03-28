Почему компанией MegaCom интересуются подозрительные фирмы, уточняет депутат

«Почему компанией MegaCom интересуются подозрительные фирмы?» — спросила сегодня на заседании парламента депутат Наталья Никитенко.

«Какова на сегодня ситуация там? На сколько снижена стоимость? На каком этапе переговоры?» - уточнила нардеп.

По словам главы Фонда по управлению государственным имуществом Рената Тулебердиева, объявляется новый тендер на оценку компании, только после этого можно будет сказать о ее стоимости.

«После Нового года приобрести MegaCom изъявили желание четыре зарубежные компании. Все заявки переданы в ЗАО «Альфа Телеком» для рассмотрения. А нести ответственность за то, какие фирмы обращаются, мы не можем. О всех заинтересовавшихся мы открыто сообщаем в СМИ и МИД КР», — отметил он.

«Почему необходимо продавать предприятие, которое приносит прибыль? Судя по той рекламе, о которой MegaCom рапортует в СМИ, компания расширяет сеть. Почему бы не оставить ее в госсобственности и не наладить нормальное управление? И какая зарплата у руководящего состава? Граждане имеют право это знать», — задала вопросы Наталья Никитенко.

Глава ФУГИ пообещал представить информацию о зарплате позже в письменном виде.