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Власть

Кыргызстан проголосовал против резолюции ООН по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе». Об этом сообщил Центр новостей ООН.

Против резолюции проголосовали 26 стран. Среди них Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия, Кыргызстан, Таджикистан и ЮАР.

Большинство европейских стран, включая США и Грузию, поддержали инициативу. Всего «за» проголосовали 70 государств. Многие страны Ближнего Востока и Северной Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались (всего их 76).

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В резолюции Генеральная Ассамблея осудила «нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей».

Резолюция осуждает «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму». Ее соавторы призвали РФ соблюдать «обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации».

В преамбуле документа осуждается «временная оккупация» «Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя».
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