Как выглядит самое дорогое в мире посольство стоимостью в $1 миллиард

Посол США в Великобритании Вуди Джонсон продемонстрировал публике самое дорогое посольство в мире. Строительство нового здания американской дипломатической миссии обошлось в $1 миллиард, сообщил Life.

Новое здание посольства обладает самыми современными системами безопасности. Оно расположено на юге Лондона. Официальное открытие состоится в феврале 2018 года, когда президент США Дональд Трамп посетит Великобританию

Фото arcaidimages.com/Richard Bryant. Главное фойе нового здания посольства США

Как сообщил посол Вуди Джонсон, новое здание является символом дружбы между США и Великобританией. Подобным образом страны хотят продемонстрировать миру, что отношения двух государств сейчас сильны, как никогда прежде.

С 1960 года Посольство США располагалось на площади Гросвенор. Ремонт старого здания обошелся бы дорого, почему и решили построить новое.

Новое здание отличается от старого современной проектировкой и площадью, превышающей прежнюю в два раза.

Площадь нового здания — 48 тысяч квадратных метров, старого — 21 тысяча. Три этажа современной дипломатической миссии находится под землей. Всего — 12 этажей.

Для строительства нового посольства на южном берегу Темзы выбрали известную американскую архитектурную фирму Kieran Timberlake. За право работать над дипломатическим проектом боролись несколько компаний.

На разработку новой дипломатической миссии потребовалось четыре года. Старое здание на Гросвенор-сквер продадут и перестроят в отель.

Современная дипломатическая миссия считается самым дорогим зданием посольства, когда-либо построенным США. Чуть дешевле обошлись миссии в Кабуле и Багдаде. Средства для постройки посольства взяли от продаж других активов Правительства США в Великобритании.

12-этажное здание обладает собственной системой водоснабжения. В экологическом плане постройка почти самодостаточна. Она производит собственную энергию и даже способна работать без сети долгое время.

Фасад здания оснащен легкими пластиковыми «парусами», которые преобразуют солнечный свет в энергию. Также они защищают здание от перегрева.

В посольстве располагается шесть внутренних и внешних садов. Каждый из них напоминает определенный регион США. Ниже на фото Каньонлендс, долина реки Потомак, побережье Мексиканского залива, Средний Запад, Тихоокеанское побережье и Средняя Атлантика.

Фото AP. Один из внутренних садов посольства США

Считается, что стеклянный фасад здания символизирует основные демократические ценности США — прозрачность, открытость и равенство.

Проект Kieran Timberlake выполнен с учетом всех экологических факторов и вопросов безопасности.