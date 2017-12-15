13:51
-7
USD 69.75
EUR 82.48
RUB 1.19
Власть

Единая форма одежды появится у чиновников Таджикистана

Фото с сайта президента Таджикистана. Так в ближайшее время могут выглядеть заседания министерств и ведомств РТ

В Таджикистане у сотрудников министерств и комитетов будет единая форма одежды, с соответствующей эмблемой или знаком отличия того или иного ведомства. Об этом сообщил агентству Asia-Plus источник в правительстве страны.

Официально подтвердить или опровергнуть эту информацию журналистам пока не удалось, но, по данным источника в Министерстве культуры, ведомство готовило эскизы женской одежды в национальном стиле.

«У нашего проекта не было задачи подготовить единую форму для отдельных ведомств, комитеты и министерства сами могут выбирать форму одежды», — сообщили в министерстве.

Между тем, по словам источника агентства в правительстве страны, предполагается, что, например, у сотрудников аппарата президента форма одежды будет цвета морской волны.

Также известно, что в Комитете по делам женщин и семьи и в Комитете по землеустройству и геодезии у сотрудниц уже взяли мерки для пошива формы.

Фото с сайта президента Таджикистана. В республике разрабатывают эскизы одежды из национальных тканей для женщин всех возрастов

Что касается одежды в национальном стиле, то подобные эскизы, рассчитанные на все возрасты и времена года, подготовлены тремя ведомствами — Министерством культуры, Комитетом по делам женщин и семьи и Комитетом по делам молодежи. Однако, по данным источника агентства, их якобы не одобрил президент Таджикистана, поэтому на днях их вернули авторам на доработку.

Сейчас над альбомом с эскизами начнет работать специальная рабочая группа.

Ранее сообщалось, что эскизы готовят «в целях предотвращения распространения среди таджикского народа чуждой культуры и в целях пропаганды национальной одежды таджичек».
Ссылка:
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
В отставку! В правительстве признали: чиновники берут подарки
Председательство в Совете СНГ в 2018 году переходит к Таджикистану
Депутат Кыргызстана переживает за чиновников, лишившихся мест в правительстве
Президент Таджикистана присвоил дочери чин государственного советника юстиции
Государственные СМИ Таджикистана обязали указывать полный титул Эмомали Рахмона
Алмазбек Атамбаев считает, что на смену ИГИЛ придет другая организация
Как президент Таджикистана учил сына управлять столицей
Алмазбек Атамбаев: В мае с президентом Таджикистана подпишем документ по границе
Популярные новости
Премьер-министр поручил Финполу возбудить уголовное дело в&nbsp;отношении Минтранса Премьер-министр поручил Финполу возбудить уголовное дело в отношении Минтранса
Узбекистан подал в&nbsp;арбитраж на&nbsp;Кыргызстан из-за пансионатов Узбекистан подал в арбитраж на Кыргызстан из-за пансионатов
Премьер-министр ответил на&nbsp;критику депутатов в&nbsp;адрес программы &laquo;Таза коом&raquo; Премьер-министр ответил на критику депутатов в адрес программы «Таза коом»
&laquo;Лексус&raquo; от&nbsp;китайской компании для Дуйшенбека Зилалиева: помощника наказали «Лексус» от китайской компании для Дуйшенбека Зилалиева: помощника наказали
Бизнес
Новогодняя АКЦИЯ в&nbsp;O!Store: Получите бонус до&nbsp;1000 сомов Новогодняя АКЦИЯ в O!Store: Получите бонус до 1000 сомов
Mega iTV&nbsp;&mdash; наслаждайся возможностями цифрового телевидения! Mega iTV — наслаждайся возможностями цифрового телевидения!
Оплатить за&nbsp;домофон (услуги ИП&nbsp;Галимова И.Р.) теперь можно и&nbsp;в&nbsp;БТА Банке Оплатить за домофон (услуги ИП Галимова И.Р.) теперь можно и в БТА Банке
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном