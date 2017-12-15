Единая форма одежды появится у чиновников Таджикистана

В Таджикистане у сотрудников министерств и комитетов будет единая форма одежды, с соответствующей эмблемой или знаком отличия того или иного ведомства. Об этом сообщил агентству Asia-Plus источник в правительстве страны.

Официально подтвердить или опровергнуть эту информацию журналистам пока не удалось, но, по данным источника в Министерстве культуры, ведомство готовило эскизы женской одежды в национальном стиле.

«У нашего проекта не было задачи подготовить единую форму для отдельных ведомств, комитеты и министерства сами могут выбирать форму одежды», — сообщили в министерстве.

Между тем, по словам источника агентства в правительстве страны, предполагается, что, например, у сотрудников аппарата президента форма одежды будет цвета морской волны.

Также известно, что в Комитете по делам женщин и семьи и в Комитете по землеустройству и геодезии у сотрудниц уже взяли мерки для пошива формы.

Фото с сайта президента Таджикистана. В республике разрабатывают эскизы одежды из национальных тканей для женщин всех возрастов

Что касается одежды в национальном стиле, то подобные эскизы, рассчитанные на все возрасты и времена года, подготовлены тремя ведомствами — Министерством культуры, Комитетом по делам женщин и семьи и Комитетом по делам молодежи. Однако, по данным источника агентства, их якобы не одобрил президент Таджикистана, поэтому на днях их вернули авторам на доработку.

Сейчас над альбомом с эскизами начнет работать специальная рабочая группа.

Ранее сообщалось, что эскизы готовят «в целях предотвращения распространения среди таджикского народа чуждой культуры и в целях пропаганды национальной одежды таджичек».