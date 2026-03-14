Общество

В Госагентстве гражданской авиации вводят ведомственную форму

Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров Кыргызстана утвердило правила ношения ведомственной форменной одежды и знаков различия для своих сотрудников. Приказ подписал директор агентства Данияр Бостонов.

Документ принят в рамках постановления кабмина об упорядочении ношения специальной и ведомственной формы одежды.

Согласно приказу, утверждены описание формы и знаков различия, а также порядок их ношения сотрудниками агентства.

Отмечается, что ведомственная форма будет использоваться во время официальных, торжественных, протокольных и международных мероприятий, а также в других случаях по решению руководства агентства.

Документ регулирует вопросы форменной одежды исключительно для сотрудников Государственного агентства гражданской авиации.

Руководители структурных подразделений должны ознакомить сотрудников с документом под роспись и обеспечить соблюдение утвержденных правил.

Приказ вступит в силу через семь дней.
Материалы по теме
Депутат призвал отказаться от строгой формы в школах и костюмов в госорганах
Авиаперевозчиков хотят освободить от сборов на восьми внутренних маршрутах
Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
Кабмин утвердил новый список ведомств, которым разрешено ношение формы
ЕС отметил значительный прогресс Кыргызстана по выходу из черного списка авиации
Форму ГКНБ обновят: оливковый цвет с васильковым околышем и эмблемой орла
Минприроды разрешили ввести собственную форменную одежду
Цифровизацию авиаперевозок обсудили Госагентство гражданской авиации КР и IATA
Анализ состояния безопасности полетов гражданской авиации впервые провели в КР
В ДУМК выбрали форму для паломников, которые отправятся на хадж в 2025 году
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и&nbsp;гриппа В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
