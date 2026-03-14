В Госагентстве гражданской авиации вводят ведомственную форму

Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров Кыргызстана утвердило правила ношения ведомственной форменной одежды и знаков различия для своих сотрудников. Приказ подписал директор агентства Данияр Бостонов.

Документ принят в рамках постановления кабмина об упорядочении ношения специальной и ведомственной формы одежды.

Согласно приказу, утверждены описание формы и знаков различия, а также порядок их ношения сотрудниками агентства.

Отмечается, что ведомственная форма будет использоваться во время официальных, торжественных, протокольных и международных мероприятий, а также в других случаях по решению руководства агентства.

Документ регулирует вопросы форменной одежды исключительно для сотрудников Государственного агентства гражданской авиации.

Руководители структурных подразделений должны ознакомить сотрудников с документом под роспись и обеспечить соблюдение утвержденных правил.

Приказ вступит в силу через семь дней.