Депутатов интересует ситуация вокруг спорного участка у горы Унгар-Тоо

В парламенте Кыргызстана продолжают обсуждать ратификацию соглашения с Узбекистаном о безопасности воздушных сообщений.

Депутат Кенжебек Бокоев спросил о ситуации вокруг горы Унгар-Тоо вблизи кыргызско-узбекской границы. Он напомнил, что радиорелейная станция находится на территории КР, а сам участок является спорным. Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов отметил, что этот вопрос относится к тем, что еще пока не решены.

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Напомним, в начале осени сообщалось, что 85 процентов кыргызско-узбекской границы описаны. Договор о демаркации и делимитации границ с Узбекистаном был подписан во время визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент. Тогда говорилось, что Кыргызстан и Узбекистан решили вопрос о совместном использовании еще одного спорного участка — Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.