11:11
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Власть

Депутатов интересует ситуация вокруг спорного участка у горы Унгар-Тоо

В парламенте Кыргызстана продолжают обсуждать ратификацию соглашения с Узбекистаном о безопасности воздушных сообщений. 

Депутат Кенжебек Бокоев спросил о ситуации вокруг горы Унгар-Тоо вблизи кыргызско-узбекской границы. Он напомнил, что радиорелейная станция находится на территории КР, а сам участок является спорным.  Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов отметил, что этот вопрос относится к тем, что еще пока не решены. 

Читайте по теме
Вопрос по Унгар-Тоо пока является конфиденциальным

Напомним, в начале осени сообщалось, что 85 процентов кыргызско-узбекской границы описаны. Договор о демаркации и делимитации границ с Узбекистаном был подписан во время визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент. Тогда говорилось, что Кыргызстан и Узбекистан решили вопрос о совместном использовании еще одного спорного участка — Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.
Ссылка:
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте Кыргызстана вновь требуют снизить цены на авиабилеты
Искендер Гайпкулов до сих пор без депутатского мандата. «Ата Мекен» возмущен
Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
Оппозиционные фракции не будут выдвигать единого кандидата на пост вице-спикера
«Онугуу-Прогресс» выдвинет своего кандидата на пост вице-спикера Жогорку Кенеша
Сколько зарплат будет получать Аскарбек Шадиев? Депутаты переживают
Чиновников, допустивших сделку купли-продажи земли с иностранцем, будут судить
Сапар Исаков сохранит кресло премьера. Коалицию большинства расширят
Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован депутатами в первом чтении
Никакой реакции. Депутаты возмущены откровениями экс-муфтия о многоженстве
Популярные новости
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
За&nbsp;что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Премьер-министр ответил на&nbsp;критику депутатов в&nbsp;адрес программы &laquo;Таза коом&raquo; Премьер-министр ответил на критику депутатов в адрес программы «Таза коом»
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO