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Власть

Победу над ИГИЛ в Ираке и Сирии Дональд Трамп приписал США

Фото Susan Walsh, AP. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил вчера, что его страна добилась победы над террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — заявил Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания оборонного бюджета.

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Российский президент Владимир Путин 11 декабря посетил авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента РФ, сирийские и российские власти смогли нанести поражение «Исламскому государству», хотя угроза терроризма в целом еще очень высока.

В выступлении перед военными Владимир Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Минобороны России ранее сообщило, что международная коалиция во главе с США за три года своего существования только недавно добилась первого «результата» в борьбе с ИГ в Сирии: уничтожила массированными бомбардировками Ракку и мирных жителей.
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