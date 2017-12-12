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Власть

Кыргызские предприниматели едут в Узбекистан. Будут налаживать контакты

В рамках первого официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан в Ташкент поедут и отечественные предприниматели — налаживать контакты. Об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.

По ее словам, вместе с президентом страны в Узбекистан отправятся около ста бизнесменов из Кыргызстана. Речь идет о налаживании производственных линий, создании совместных предприятий по сборке автотехники, бытового оборудования, текстильных производств.

«Профиль сотрудничества широкий. Как наши лидеры и договаривались, создаются условия для налаживания прямых контактов между предпринимателями и хозяйствующими субъектами. Завтра они начинают работать с утра. У предпринимателей будет возможность напрямую пообщаться друг с другом», — подчеркнула Айзада Субакожоева.
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