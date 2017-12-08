Председательство в ТюркПА перешло Кыргызстану

Председательство в Парламентской ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА) перешло от Казахстана Кыргызстану. Об этом заявили сегодня на седьмом пленарном заседании ассамблеи, сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Торага ЖК Дастанбек Джумабеков поблагодарил казахстанскую сторону за проделанную работу. По его словам, за этот отрезок времени процесс укрепления ассамблеи получил новый импульс.

«Будут предприняты все необходимые меры для выхода на качественно новый уровень парламентского диалога в рамках ассамблеи и сотрудничества между братскими народами. Благодаря совместным усилиям наших парламентов, взаимопониманию и взаимной поддержке сегодня ТюркПа является уникальной платформой межпарламентского сотрудничества братских тюркоязычных государств, которую мы должны сохранять и всесторонне укреплять», — подчеркнул Дастанбек Джумабеков.